الحلبوسي يلتقي السيسي ويتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس البرلمان ورد للسومرية نيوز، ان "الحلبوسي رحَّب بالرئيس السيسي منوها بعمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى أن "عقد القمة الثلاثية في بغداد خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز سبل التعاون المشترك".واكد الحلبوسي بحسب البيان "دعم السلطة التشريعية في العراق للتعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني".كما بحث اللقاء المستجدات في المنطقة، وتأكيد أهمية تنسيق المواقف الثلاثية إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار.واضاف البيان ان "الرئيس السيسي عبر عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكدا دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي الثلاثي، كما وجَّه السيسي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوةً لزيارة جمهورية مصر العربية، من أجل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيتين".