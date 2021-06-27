الكاظمي والعاهل الأردني يبحثان ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الاحد، ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مباحثات ثنائية بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يزور العراق أجريت في اطار القمة العراقية الاردنية المصرية".

واضاف البيان، انه "خلال المباحثات جرت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في إطار المصالح المشتركة في المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية ومختلف مجالات التبادل الثنائي".

بحسب البيان، استعرض الجانبان، "ملفات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الإستقرار في المنطقة، على طريق التنمية المستدامة ومراعاة مصالح الشعوب الصديقة والشقيقة".