قمة بغداد.. أهم ما جاء في مؤتمر رؤساء خارجية العراق والأردن ومصر

وقال الوزير العراقي، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي تابعته السومرية نيوز، إن "انعقاد القمة الثلاثية ببغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث"، مبينًا أن "الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات".وأضاف حسين، أن "الاجتماع الثلاثي بحث ملفات مختلفة، كما تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الادوية وإنشاء المدن الصناعية".*تحييد الخلافاتفي السياق، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "قمة بغداد ناقشت ملفات مختلفة"، مؤكدًا "وقوف بلاده مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة".وتابع، "ندعم العراق في إعادة البناء وعلاقتنا تنطلق وفق المصالح المشتركة"، مشددًا على ضرورة "تحييد العراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية".وأردف الصفدي، "قمة بغداد عكست إرادة القادة في تعزيز التعاون المشترك".*وحدة المصيربدوره، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى "التطرق لوحدة المصير التي تجتمع عليها شعوبنا"، لافتًا إلى أن بلاده تتطلع لاستضافة القمة الرابعة.