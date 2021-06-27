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مصر تشكر العراق: نسعى للانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة

سياسة

2021-06-27 | 10:51
مصر تشكر العراق: نسعى للانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة
612 مشاهدة

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، عن عن عقد اجتماعا رباعي في بغداد، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني بن الحسين.

وقالت الرئاسة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "السيسي شكر العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب العراقي الشقيق".

وأكد السيسي، "تطلع مصر إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري العراقي الأردني، والانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة تهدف بالاساس لتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث".

وشهد اللقاء، وفق بيان الرئاسة المصرية، "التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات، ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي".
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