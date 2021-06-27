الكاظمي يودع السيسي والعاهل الأردني

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، تابعته السومرية نيوز، "ودعت بغداد بالحفاوة والمحبة الأشقاء، الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عقد قمة ناجحة تم خلالها الاتفاق على تفعيل المشاريع التنموية بين الدول الثلاث وتوسيع نطاق التعاون على كل المستويات، خدمة لشعوبنا وتعزيزاً لمنهج العمل المشترك".وشهد اليوم الأحد، عقد قمة ثلاثية في العاصمة بغداد، بين العراق والأردن ومصر، تم خلالها بحث عدة مشاريع تتعلق بمصلحة البلدان الثلاثة.