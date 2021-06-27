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البرلمان العربي يثمن مخرجات قمة بغداد ويؤكد أهميتها واستثنائيتها

سياسة

2021-06-27 | 12:47
البرلمان العربي يثمن مخرجات قمة بغداد ويؤكد أهميتها واستثنائيتها
522 مشاهدة

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الأحد، مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها العراق.

وقال العسومي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "القمة هي استثنائية من حيث توقيتها وأهميتها، لاسيما وأنها جاءت في وقت تحتاج فيه الدول العربية بشدة إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار"، معرباً أن "البيان الختامي الصادر عن هذه القمة يُدشِن مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء ما نص عليه البيان بشأن البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية".

وأضاف العسومي، أن "هذه القمة تساهم بشكل كبير في تعزيز وترسيخ الحاضنة العربية للعراق، مؤكداً في هذا السياق على أن مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكتسبت أهمية استثنائية خاصة، بالنظر إلى أنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ نحو ثلاثين عاماً، وهو ما يؤكد مجدداً ريادة جمهورية مصر العربية في محيطها العربي والإقليمي".

كما شدد رئيس البرلمان العربي على "أهمية هذه القمة من أجل تعزيز التشاور السياسي بين قادة الدول الثلاث بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وتنسيق المواقف بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل التعامل معها، فضلاً عن تنسيق المواقف والجهود المشتركة بشأن مواجهة التدخلات الإقليمية والخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصون الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".
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