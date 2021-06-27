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نائب بشأن قمة بغداد: التعاون يفتح آفاقاً جديدة للعراق

سياسة

2021-06-27 | 14:21
نائب بشأن قمة بغداد: التعاون يفتح آفاقاً جديدة للعراق
546 مشاهدة

اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، الاحد، أن التعاون بعد قمة بغداد التي عقدت اليوم يفتح آفاقاً جديدة للعراق من الناحية الاقتصادية.

وقال الكناني في بيان، إن "التحالف الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، هو تحالف جاء من أجل فك الخناقات والصراعات السياسية والاقتصادية ما بين المنطقة والعراق من جهة ودول الخليج والعراق من جهة أخرى"، مبيناً أن "هذا التحالف ليس فقط تحالف تبادل مصالح مشتركة وإنما تحالف ذو أبعاد سياسية واستراتيجية واقتصادية على مدى العشر سنوات المقبلة لتغيير سلوك المنطقة سياسياً واقتصادياً".

وأكّد أن "القمة التي عقدت في بغداد كانت إيجابية وقد أبدى رئيس الوزراء تأييده ودعمه لرؤساء الدول متمثلة بالملك الاردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، لافتاً إلى أن "هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة للعراق من الناحية الاقتصادية في بناء القطاع الصناعي والزراعي وأيضاً تفعيل النشاط ما بين القطاع الخاص العراقي ونظيريه الأردني والمصري".

ونوّه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى أن "التقارب العربي الذي احتضنه العراق، يهدف لإيجاد الحلول وتذويب الخلافات بين الدول، من أجل إعادة الاستقرار السياسي والأمني إلى المنطقة"، متوقعاً بأن "التحالف سيكون بدايةً لاستقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً وانتقال المنطقة من صراعات سياسية واقتصادية إلى تعاون سياسي واقتصادي مشترك".
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