تضمن مقترح يخص موظفين.. جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل

تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.



وتضمن الجدول التصويت على مقترح قوانين منها حماية حقوق الموظف الحقوقي. وأدناه جدول الأعمال..