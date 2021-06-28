انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ في روما

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لـ السومرية إنه "بمُشاركة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ للقضاء على تنظيم داعش الإرهابيّ في روما، لبحث الجُهُود الدوليّة في مجال مُكافحة الإرهاب و إعادة الاستقرار".وفي وقت سابق من صباح اليوم وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إلى العاصمة الإيطاليّة روما، للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ.