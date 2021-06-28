دولة القانون تطالب الحكومة بوضع حد للاعتداءات الامريكية

ادانت كتلة دولة القانون في مجلس النواب، اليوم الاثنين، القصف الامريكي لقوات الحشد الشعبي في منطقة القائم والتي راح ضحيتها عدد من مقاتلي اللواء 14.

وقالت الكتلة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندين القصف الامريكي لقوات الحشد الشعبي في منطقة القائم والتي راح ضحيتها عدد من مقاتلي اللواء 14 الابطال الذين يسهرون على تامين الحدود من تسلل الارهابيين ودخولهم الى العراق لتنفيذ اعمالهم الاجرامية على اراضيه".

واضاف البيان، ان "هذا العمل هو عمل عدواني غير مبرر اطلاقا وهو استفزاز للشعب العراقي واستهداف لقواته الامنية التي تقول الولايات المتحدة الامريكية انها متواجدة من اجل تقديم الدعم والاسناد له في محاربته للارهاب!".

وتابع، "على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات فورية لمحاسبة من قام بهذا العمل الاجرامي ومنع تكراره، كما ان وزارة الخارجية مطالبة هي الاخرى بالتحرك لوضع حد لهذا الاستهتار والاستهداف المتكرر للحشد الشعبي".