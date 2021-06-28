الاعرجي يبحث مع علاوي مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى، اليوم الاثنين، زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في عموم مدن العراق".وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "العراق يخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز أمنه واستقراره وأن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تحقق عمليات نوعية في القضاء على ما تبقى من خلايا إرهابية، الى جانب ملاحقة الجريمة وتعزيز السلم الأهلي"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تشهد هدوءا سياسيا يمهد لاستحقاق العراقيين في الانتخابات المقبلة".