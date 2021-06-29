مجلس النواب يؤجل أنعقاد جلسته نصف ساعة

اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل أنعقاد جلسته نصف ساعة.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر تأجيل جلسة اليوم نصف ساعة".