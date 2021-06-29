البرلمان يوجه باستضافة وزير ويؤجل التصويت على قانون يتعلق بموظفين

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "رئاسة المجلس توجه بحضور وزير الزراعة في جلسته المُقبلة لغرض توجيه سؤال شفاهي له".وأضافت، أنه "بطلب من اللجنة المعنية، أجل مجلس النواب التصويت على مقتـرح قانـون حمايـة الموظـف الحقـوقي".وتابعت، أن "المجلس قرر تأجيل التصويت علـى مقتـرح قانـون الانديـة الرياضيـة ويعقد اجتماعاً يوم غد لمناقشته".كما أنهى البرلمان، وفق البيان، "القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحـادي والعشرين لقانون المـلاك رقم (٢٥) لسنة 1960".وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسـة رقم 2 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة.