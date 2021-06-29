عن الانتخابات المقبلة.. رئيس الجمهورية يحدد موعد إعلان نتائجها

كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان نتائج الانتخابات التي ستجري في شهر تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع مع مفوضية الانتخابات، تضمّن توصيات رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.



وقال صالح، خلال الاجتماع، وفق ما ورد لـ السومرية نيوز من مكتبه الإعلامي، إنه "يتم الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، ويتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز".

ولضمان نزاهة الانتخابات، أوصى صالح، "بمنع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد الغير محدثة بايومتريا"، مبيناً أن "الناخبين الذين يحملون بطاقات غير محدثة، يتم تحديثها بايومتريا في نفس يوم الاقتراع وقبل الادلاء بصوته، وتُجرى عملية تطابق بصمات وتقاطعها لكشف المشابهة".