علاوي: الشعب يدفع ثمن جعل العراق ساحة لتصفية الصراعات

وقال علاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جميع المؤشرات تؤكد ان العراق اصبح ساحة لتصفية الصراعات الدولية والاقليمية وان الحكومة لا تمتلك القدرة على ايقاف هذه الصراعات".واوضح، ان "الشعب العراقي هو من يدفع الثمن في كافة المجالات، مجددا دعوته لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها وعدم بقاء العراق ساحةً او مسرحاً لهذه الصراعات".