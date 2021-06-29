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رئيس الوزراء الى بروكسل لتفعيل اتفاقات العراق والاتحاد الأوروبي

سياسة

2021-06-29 | 12:15
رئيس الوزراء الى بروكسل لتفعيل اتفاقات العراق والاتحاد الأوروبي
865 مشاهدة

توجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الاتحاد الاوربي في بروكسل، لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق ودول الاتحاد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى مقر الاتحاد الاوربي في بروكسل، حيث يجري سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوربي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوربي".

واكد رئيس مجلس الوزراء، ان "الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات"، لافتاً إلى أن "العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الاجراءات لمعالجته ، علماً اننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام، ونتطلع الى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة ".

وبين الكاظمي، أن "إنتاج الطاقة الكهربائية وصل الى اعلى مستوى له طوال العقود الماضية، إلا أن التحديات مازالت كبيرة، ومازلنا بحاجة الى المزيد من العمل الجاد للارتقاء الى مستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة"، مؤكداً أن أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد".

واضاف، ان "هذه الحكومة ورثت إرثاً من سوء التخطيط في مجال الطاقة وعملت خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية بالاضافة الى تفعيل استثمار الغاز العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها يعمل على الغاز، مايعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط ستراتيجية في هذا المجال".

وشدد الكاظمي على، ان "المباحثات التي سيجريها مع دول الاتحاد الاوربي ستركز على هذا المجال بالاضافة الى المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية الاخرى".

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