الكاظمي يبحث علاقات التعاون والشراكة بين العراق ودول الناتو

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبرغ، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث علاقات التعاون والشراكة بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والامنية والتجارية، كما بحث معه إجراءات توسعة اطار عمل بعثة الناتو في العراق وفق الاولويات الامنية العراقية وبالتنسيق المسبق مع الحكومة".وبين الكاظمي، "اهمية تطوير العلاقات بين العراق وحلف الناتو لما فيه مصلحة الشعب العراقي واستقرار المنطقة والعالم، مشدداً على اهمية ان لا يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات، او منطلقا للاعتداء على اي من جيرانه".وأشار إلى "ضرورة التعاون مع حلف الناتو قي دعم كفاءة وقدرات قواتنا ومؤسساتنا الامنية بمختلف صنوفها، لاسيما في اطار التهيئة لتأمين الانتخابات المبكرة المقبلة، وكذلك تعزيز قدراتها في الحماية من الاعتداءات الارهابية والاجرامية ضد المواطنين والبنى التحتية".من جانبه، رحب الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبرغ، بالكاظمي والوفد المرافق له، واشاد بدوره وجهوده الكبيرة وقيادته للعراق في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، وفق البيان.وأكد ستولتينبرغ، ان دول حلف شمال الأطلسي ستستمر في دعم العراق، حيث قال "بامكان العراق الاعتماد على دعم حلف الناتو ودوله لحكومتكم والنهج الذي تعمل عليه".واعرب الامين العام لحلف شمال الأطلسي، عن "استعداده لتوسعة التعاون بين العراق والحلف، مبينا ان البعثة في العراق هي بعثة غير قتالية وذات طابع تدريبي واستشاري بحت، وان اي توسعة لاطار عملها سيكون وفق طلب وموافقة واولويات الحكومة العراقية، كما اشار الى ان البعثة ستعتمد على القوات الامنية العراقية لتوفير امنها وحمايتها".