العراق والاتحاد الاوروبي يبحثان افاق التعاون وسبل تطوير العلاقات الثنائية

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل بمقر اقامته في بروكسل، رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبيّ النائب الإسباني الاشتراكي دومينز رويز ديفيزا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة افاق التعاون بين الجانبين وسُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة والتعاون الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ".و قدم وزير الخارجية ايجازاً باخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، لا سيما موضوع إجراء الانتخابات البرلمانية وما تمثله من أهمية كبرى لتعزيز العملية السياسية في العراق، مُشيداً بـ"قرار الاتحاد الأوروبيّ المُشاركة في مراقبة الانتخابات"، مُؤكّداً "ضرورة استمرار الدعم الأوروبيّ للعراق في جميع المجالات".ويأتي هذا اللقاء في اطار زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له للعاصمة البلجيكية بروكسل.من جانبه شكر النائب ديفيزا، الوزير على حسن استقباله، مُشيراً إلى "العمل المستمروبالتنسيق مع السفارة لرفع مستوى التعاون بين الجانبين، سيما وان العراق شريك سياسي واقتصادي وأمني مهم للاتحاد الأوروبيّ"، بحسب البيان.واشاد بـ"انتهاج الحكومة العراقية سياسة متوازنة تبتعد عن التكتلات والتخندقات وسعيها للانفتاح على جميع دول المنطقة، كما واعرب عن سعادته بنجاح زيارة قداسة البابا للعراق وما بعثته من رسائل إيجابية لكل العالم، كما أكد دعمه الشخصي لإنجاح الانتخابات القادمة في العراق، مُعرباً عن رغبته لزيارة العراق ضمن الفريق الأوروبيّ لمراقبة الانتخابات العراقيَّة القادمة".