نائب يدعو الكاظمي للتدخل المباشر في ملف "شح المياه" ويحمل المسؤولية لثلاث جهات

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، إن "شح المياه في بغداد هو موضوع مأساوي خصوصا في مناطق اطراف بغداد واقضيتها الثمانية خصوصا مناطق المعامل والنهروان، وهو أمر غير مقبول"، مبينا ان "منطقة النهروان قطعت المياه عنها لمدة 15 يوم اما المعدل الثابت للماء كل اسبوع او عشرة ايام ليوم واحد فقط شتاء وصيف".واضاف العقابي، ان "المشكلة لها أبعاد متعددة وقضيتها متوزعة بين ثلاث مؤسسات هي امانة بغداد والمحافظة ووزارة الاسكان والاعمار، حيث نجد ان هنالك تلكؤ كبير في المشاريع ضمن عمل وزارة الاعمار خصوصا في مشاريع منطقة النهروان ومنطقة الحسينية ومنذ اكثر من عشر سنوات هذه المشاريع ولم يتم تنفيذها حتى اليوم".ولفت إلى ان "هناك صراعات داخل امانة بغداد بين جهات متنفذة لديها مناصب رفيعة بالامانة على التعاقدات والمشتريات الخاصة بملف المياه وهناك تنافس جعل من المواطن للأسف الشديد هو الضحية بهذه المعادلة من خلال قيام كل طرف بوضع عراقيل لإفشال عمل الطرف الآخر"، مشددا على أن "الحكومة يقع عليها اليوم الدور الأهم في حل هذه المشكلة على اعتبار أن بغداد هي العاصمة والواجهة السياسية للبلد، بالتالي فان رئيس الحكومة يجب عليه وضع بصمته والتدخل المباشر لحل هذه المشاكل من خلال تشكيل لجان مختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية تسريع انجاز المشاريع الحيوية في قطاع المياه".واكد العقابي، ان "سوء الادارة والفساد المستشري في المؤسسات والاهمال والتقصير في مجال سرعة انجاز المشاريع ادى الى هذا الوضع المأساوي".