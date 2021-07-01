اختلال نصاب جلسة البرلمان بعد انسحاب عدد من النواب

مراسل السومرية نيوز افاد، بأن "عددا من النواب انسحبوا احتجاجا على بعض مواد مقترح قانون الاندية الرياضية وان التصويت على القانون توقف".واضاف ان "الانسحاب ادى الى اختلال نصاب الجلسة".هذا وقد انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته الثالثة في الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة النائب الاول حسن الكعبي.وافاد بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، بأن "الكعبي افتتح اعمال الجلسة الثالثة بحضور 212 نائبا".ويتضمن جدول اعمال الجلسة 10 فقرات ابرزها، التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف العراقي، اضافة الى التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية.