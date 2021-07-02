برلماني يتحدث عن سابقة خطيرة في الكهرباء ويدعو الكاظمي لادارة ملفها بنفسه

وقال العكيلي في حديث للسومرية نيوز، إن "ما يحصل في وزارة الكهرباء من إطفاء كامل للمنظومة الكهربائية، هي مؤامرة كبيرة على البلد وسابقة خطيرة سوف تمتد الى باقي الوزارات المهمة ما لم يتم إيجاد حلول سريعة".ودعا العكيلي رئيس الوزراء "لقطع زيارته الى أوروبا فورا والتوجه لادارة وزارة الكهرباء من موقع ادنى بنفسه، واحالة ملف الكهرباء فورا إلى جهات تحقيقية وعلى أعلى مستوى مشركة معها لجنة الطاقة النيابية".