الكاظمي: العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا

وقال المكتب الاعلامي لمجلس رئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي اغرق عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب"، مبينا أن "العراق يتطلّع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة".وبحسب البيان، أوضح الكاظمي أن "العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال".وتابع الكاظمي ان "العراق يرحب بدور أكبر للشركات والإستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد(البصرة-تركيا) الرابط بميناء الفاو".ووفقا للبيان، رحّب الكاظمي بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار، فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما".ووجه الكاظمي، دعوة لرئيس الوزراء الايطالي لزيارة بغداد ورحب السيد ماريو دراغي بالدعوة ووعد بتلبيتها باقرب فرصة، بحسب البيان.واعرب دراغي عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى روما ودعمهم للعراق بكل ما يحتاجه من مجالات الاستثمار والاعمار والتدريب وغيرها من القطاعات، وفقا للبيان.واشاد دارغي، بدور الحكومة العراقية الحالية برئاسة السيد الكاظمي في اعادة علاقات العراق الدولية وجهودها الكبيرة في التهدئة بالمنطقة.