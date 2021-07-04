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الكعبي يدعو الى ضرورة ابعاد ملف النازحين عن التعاطي السياسي

سياسة

2021-07-04 | 07:48
الكعبي يدعو الى ضرورة ابعاد ملف النازحين عن التعاطي السياسي
153 مشاهدة

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، ضرورة ابعاد ملف النازحين والمهجرين عن التعاطي السياسي، فيما اشار الى ان مجلس النواب حريص كل الحرص على تعظيم حجم التعاون بين العراق والمنظمات الدولية التي عملت في ظل ظروف حرجة وخطرة.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكعبي التقى، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جيرارد وايت والمنتهية اعماله في العراق، والرئيس الجديد للبعثة عثمان بلبيسي، ومسؤولة وحدة دعم البرنامج كيتي سنوبل".

وقال الكعبي خلال اللقاء ان ما يلمسه الجميع خلال المرحلة السابقة وحتى الراهنة هو تعامل البعض مع الملفات المتعلقة بحياة المواطنين ومعيشتهم، من جانب سياسي فقط واستغلال هذه الملفات لتحقيق منافع ضيقة، وإهمالهم بشكل ملحوظ للجوانب الإنسانية لهذه الملفات سواء المتعلق منها بالهجرة والنزوح او المفقودين او حتى المتعلقة بالجوانب الخدمية للمواطنين".

وبين الكعبي ان "مجلس النواب حريص كل الحرص على تعظيم حجم التعاون بين العراق والمنظمات الدولية التي عملت في ظل ظروف حرجة وخطرة لتقديم يد العون للمواطن العراقي وما زالت تقوم بمهامها الإنسانية على أتم وجه وبخاصة منظمة الهجرة الدولية التي تواجدت في الساحة العراقية قبل وبعد عام ٢٠٠٣"، مؤكدا ضرورة ان "يكون هذا التعاون مؤطرا بقوانين رصينة وان يكون التنسيق مباشر وكبير بين المنظمة والحكومة العراقية وبين الأخيرة والإقليم بهدف انهاء ملف النازحين والمهجرين في العراق وانهاء معاناتهم وبخاصة مشكلة مخيمات النزوح، وإعادتهم لمناطقهم وسكناهم وإعادة اندماجهم بشكل طبيعي".

واقترح "التنسيق بين المنظمة والحكومة والإقليم والأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر دولي موسع يعقد في بغداد او جنيف او أي بلد اخر لتسليط الضوء دوليا على ملف النازحين في العراق واهمية الدعم الدولي لهذا الملف الكبير ".

ودعا الكعبي البعثة الدولية الى إمكانية تقديم الدعم لوزارة الهجرة التي تعمل على ذات الملف، وضمان عدم استغلاله من قبل بعض الجهات لتحقيق مصالح بعيدة كل البعد عن الجانب الإنساني والأخلاقي".

من جهته اثنى رئيس البعثة على الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب لتشريع قانون الناجيات الايزيديات والعديد من القوانين المتعلقة بملفات النزوح والخطف والفقدان وغيرها .
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