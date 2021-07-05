العمل النيابية تكشف مصير قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

وقال رئيس اللجنة، رعد الدهلكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين المهمة والجوهرية بغية معالجة العديد من المشاكل أولها حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص ما يسهم في تقليل الضغط على القطاع العام ويوجه بوصلة الشباب الى العمل بالقطاع الخاص بعد توفر الضمانات الكاملة لمستقبلهم وعوائلهم ضمن مواد القانون".وبين، أن "اللجنة وصلت الى مراحل متقدمة في استكمال مراحل تشريع القانون من أجل التصويت عليه في أقرب وقت ممكن".واضاف، أن "مسودة القانون وصلت الى مراحلها شبه النهائية ولم يتبقَ الا لمسات بسيطة وبعض التعديلات والمناقشات مع عدد من المختصين، اضافة الى عدد من ورشات العمل التي تعكف اللجنة على استكمالها خلال الفترة القصيرة المقبلة"، مشددا على أن "اللجنة وضعت ضمن أولويات عملها خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية استكمال مسودة القانون بشكلها النهائي وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب بغية عرضها للتصويت لتكون واحد من أهم منجزات مجلس النواب عموما واللجنة خصوصا خلال الدورة البرلمانية الحالية".