الفياض يقدم شكره لكل المواسين بوفاة شقيقه

وقال الفياض في بيان، إنه "بمزيد من الشكر والامتنان أتقدم لكل من أسهم وتحمل عناء المجيء والمواساة بوفاة فقيدنا الأخ الشيخ موحان الفياض ونخص بالذكر رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى".وأضاف "كما أخص جميع الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين والبعثات الدبلوماسية في العراق وأعضاء البرلمان ورؤساء الكتل السياسية والمحافظين ومسؤولي إقليم كردستان وبالأخص رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم وقيادات وأبناء الحشد الشعبي وقادة فصائل المقاومة ورؤساء وأساتذة الجامعات والنخب والمفكرين والإعلاميين والفنانين والشعراء".وتابع الفياض "أشعر بالفضل والامتنان إلى علماء الدين وإدارات العتبات المقدسة والأوقاف الشيعية والسنية والمسيحية وباقي المكونات الإيزيدية والشبكية والصابئة بالإضافة إلى الكرد والشبك والتركمان وأصحاب المواكب الحسينية وشيوخ العشائر والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين".