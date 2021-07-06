العراق يشارك في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة

وذكر بيان للأمانة ورد للسومرية نيوز، أن "العراق شارك في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي على مستوى الخبراء، ممثلاً بمدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يسرى كريم محسن، الذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة".وتابع البيان أنه "سبقت هذا الاجتماع أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي للمرأة الذي يشارك فيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، على رأس وفد حكومي".وأوضح أن "الدورة تتضمّن، مناقشة محاور عدة منها الحفاظ على المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها، وذلك من خلال التركيز على تداعيات الفيروس على النساء واحتياجاتهن الخاصة والاستجابة المطلوبة على المدى القصير والمتوسط وعلى المدى الطويل وما بعد الجائحة في الدول الأعضاء في المنظمة".