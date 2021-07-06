بالوثيقة.. مجلس المفوضين يصدر قراراً يخص المرشحين للانتخابات

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات تتضمن قراراً يخص قوائم المرشحين للانتخابات.



وقرر المجلس بحسب الوثيقة المصادقة على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددهم 3243 مرشحاً.