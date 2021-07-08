رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الخميس، على ضرورة تأمين حصة العراق المائية وتوفير الحاجة الزراعية للمياه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "صالح استقبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد، حيث جرت مناقشة الوضع المائي في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وحصة العراق المائية وإمداداتها".

وفقا للبيان، أكد رئيس الجمهورية، أن "ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي وهذا يستدعي إيلاءه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل"، مبيناً "ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق".

وأشار إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد"، مبينا أن "الرئيس برهم صالح وجوب صيانة السدود وحماية المسطحات المائية والأهوار، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف".

ووفقا للبيان، "قدّم الوزير مهدي رشيد استعراضاً بشأن خطط الوزارة في ملف المياه ومواجهة التحديات التي تكتنفها، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية".