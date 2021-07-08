التيار الصدري: المشككين بانتخابات تشرين ينعون نتائجهم المتوقعة فيها مبكرًا

وذكر المكتب الاعلامي للربيعي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي بحث مع السفير الروسي في العراق ايلبروس كوتراشيف اخر تطورات العملية السياسية في العراق في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد".وبحسب البيان، "بارك الربيعي للسفير الروسي تسنم منصبه الجديد وبما يعزز تطوير العلاقات بين البلدين".وأشار الربيعي خلال اللقاء على ان "الذين يشككون بالانتخابات المبكرة في تشرين القادم في حقيقة الامر انما ينعون نتائجهم المتوقعة فيها مبكرًا".فيما اعرب كوتراشيف استعداد بلاده للاستثمار في العراق .يشار الى أن اللقاء حضره عدد من اعضاء تحالف سائرون.