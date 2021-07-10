بحضور زيدان.. معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل لبحث مواضيع مهمة

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الورشة التي حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ناقشت محاور عدة اهمها تعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية و حرية التعبير عن الرأي بالاضافة الى موضوع العنف الاسري".وأضاف، أن "زيدان اوضح خلال الورشة عدد من الملاحظات بخصوص المحاور التي طرحت، لاسيما ما يتعلق بحقوق المتظاهرين"، لافتا الى "ايلاء القضاء أهمية قصوى لهذا الملف"، مؤكدا "صدور احكام قضائية بحق من اعتدى على المتظاهرين والنشطاء المدنيين".واشار البيان الى، ان "الورشة حضرها القضاة إياد محسن ضمد واحمد جاسب وعلياء حسين ومجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني ونقيب الصحفيين مويد اللامي ونقيب المعلمين عباس كاظم الساعدي".