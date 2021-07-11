نبأ غير سار من وزير الموارد بشأن اطلاقات ايران المائية

وقال الحمداني في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعته السومرية نيوز، إن "الاطلاقات المائية من إيران بلغت صفراً"، مشيراً إلى "اللجوء للمجتمع الدولي من أجل تقاسم الضرر واطلاق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية".ولفت إلى "اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه"، مبيناً أن "الخزين المائي جيد لتأمين الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".وتابع " تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا إننا لم نحصل على إجابة حتى الآن"، مضيفاً انه "لايمكن أن تبقى الأمور بدون اتفاق بشأن الاطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".واشار وزير الموارد المائية الى، أن "الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة".