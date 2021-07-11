الكاظمي يوجه للأجهزة الحكومية بشأن الانتخابات

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".واستمع الكاظمي، وفق البيان، إلى "شرح مفصل عن خطط المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل"، مؤكداً "عزم الحكومة على تلبية كل احتياجات المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها".وشدد الكاظمي على، أن "الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات منا بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد إلى المفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية".