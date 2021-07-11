البرلمان يحدد موعد جلسته المقبلة

حدد مجلس النواب، اليوم الأحد، موعداً جديداً لجلسته المقبلة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الموافق ١٣ /٧/ ٢٠٢١ الساعة الواحدة ظهرا".

