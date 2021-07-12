الحلبوسي: البرلمان سيحول جلسة اليوم لتدارس الخيارات بشأن فاجعة ذي قار

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن البرلمان سيحول جلسة اليوم لتدارس الخيارات بشأن فاجعة مستشفى الإمام الحسين التعليمي في ذي قار.



وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر"، إن "فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على الفشل في حماية ارواح العراقيين وقد آن الأوان لوضع حد لهذا الفشل الكارثي".

وأضاف أن "البرلمان سيحول جلسة اليوم لتدارس خيارات بخصوص ما جرى".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة اعتيادية له.

وكان مصدر أمني أفاد، امس الاثنين، باندلاع حريق في مركز عزل مصابي فايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار.