بالوثيقة: مدير صحة ذي قار يقدم استقالته

قدم مدير صحة محافظة ذي قار صدام صاحب الطويل، اليوم الثلاثاء، استقالته الى وزير الصحة والبيئة إثر حريق مركز عزل بمستشفى الحسين التعليمي، والذي راح ضحيته 64 شخصا ونحو 100 مصاب.

الوثيقة ادناه: