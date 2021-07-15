الحلبوسي يبحث مع الوفد الحكومي الأميركي الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء بحث الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والتعليمية، واستمرار التعاون والتنسيق في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي والاستشارات للقوات العراقية وزيادة قدراتهم".واضاف "كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".