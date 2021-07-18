الكعبي يدعو لدعم القوات البرية وتعزيز دورها بفرض هيبة الدولة

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "اجرى اليوم، زيارة ميدانية الى مقر قيادة القوات البرية العراقية، رافقه فيها كل من النواب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، ورئيس لجنة الزراعة والأهوار النيابية سلام الشمري، وكان في استقبالهم قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي وكبار ضباط الفرقة".واثنى الكعبي، وفق البيان، على "الدور المتميز لابطال القوات البرية ضباطا وجنوداً خلال بطولات تحرير ارض العراق من براثن عصابات داعش الارهابية، وأيضا لما يقومون به وبشكل مستمر في حماية المواطنين في جميع المناطق المُكلفين بحمايتها، مستذكراً شهداء الأجهزة الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن ارضهم وشعبهم".وأشار إلى ان "مجلس النواب أولى اهتماما بالغا بتطوير إمكانات الأجهزة الأمنية وبخاصة التشكيلات المتخصصة من هذه القوات ، مستدركاً الى ان الفترة المقبلة ستشهد زيارته الى عدد من قواطع العمليات".وبين، انه "خلال مناقشة موازنة العام الجاري لم يجر اي تخفيض من تخصيصات المؤسسات الامنية ، وذلك لأهميتها في جميع مفاصل الحياة، داعيا القيادة العامة للقوات المسلحة لإيلاء اهتمام اكبر في دعم قيادة القوات البرية وتعزيز دورها في تأمين الحدود و فرض هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار ببغداد والمحافظات".