الحلبوسي يكشف عن مقترح لحل أزمة جرف الصخر: أصطدم بعقبة

وقال الحلبوسي في حديث له، إنه "تقدم له مقترحاً لحل الملف الإنساني في جرف الصخر، لكنه أصطدم بعقبة تمثلت في تصنيف الأهالي إلى 3 أصناف، الأول وهم فئة صغيرة جداً، يعودون إلى مركز الناحية فقط وليس إلى المزارع التي تبلغ مساحتها نحو 45 كيلو متراً، والصنف الثاني يعودون بعد أشهر ريثما يتم تأهيل مناطقهم، أما الصنف الثالث وهم الأكثرية فلا يعودوا مطلقاً ويتم تعويضهم بأراضٍ في مناطق أخرى".وأضاف: "كان جوابي على هذا المقترح هو أن الأمير وهب ما لا يملك، إذ لا يمكن الحديث عن التنازل عن أراضي جرف الصخر، ولو شبراً واحداً منها، لأن هذا الأمر هو تغيير ديموغرافي، وعدتُ لشيوخ ووجهاء المنطقة وكان جوابهم واضحاً وحاسماً وهو أن المتهمين والمدانين بالإرهاب يتم محاكمتهم قضائياً، لكن لا تنازل عن أراضي المواطنين".