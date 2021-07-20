واشنطن تدين تفجير مدينة الصدر: سنواصل دعم العراقيين وهم يسعون لمستقبل مستقر

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن حزنها العميق إزاء الهجوم المروع الذي وقع يوم أمس في بغداد وتدين بشدة كل ما يفسد أجواء عيد الأضحى المبارك بهذا العمل الإرهابي الجبان".وأضافت السفارة، "تعازينا القلبية للضحايا ونصلي من اجل احلال السلام لعوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدة أنها "ستواصل دعم شركائها العراقيين وهم يسعون إلى بناء مستقبل مستقر ومسالم، وهزيمة دائمة لداعش".