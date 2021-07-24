الحزب الشيوعي العراقي يعلن انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقال الحزب في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، إن "الاجواء ليست مناسبة لإجراء الانتخابات وهنالك تخبطات كثيرة بالعملية السياسية". وأضاف، ان "المال السياسي والسلاح المنفلت ما يزالا يؤثران على اجراء الانتخابات". وتابع الحزب، "ليس هناك جدية من قبل قوى سياسية لتحقيق مطالب ثورة تشرين وهذا احد الاسباب الذي يجعل الحزب ينسحب من الانتخابات".



واردف، "لربما الانتخابات المقبلة مجرد تدوير وجوه".

