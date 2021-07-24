الكاظمي يرعى مراسم توقيع اتفاق عراقي مع لبنان لبيع زيت الوقود الثقيل

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جَرت اليوم وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع اتفاق بين العراق ودولة لبنان الشقيقة، لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على ان يكون السداد بالخدمات والسلع".واضاف ان "وزير المالية علي عبد الامير علاوي وقّع الاتفاق عن الجانب العراقي، فيما وقّع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياة اللبناني ريمون غجر ، فيما وقع العقد عن الجانب العراقي مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، ووقّع عن الجانب اللبناني مدير عام النفط اللبناني اورو فغالي".