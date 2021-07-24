نائب يوجه دعوة الى الكاظمي بشأن ملف الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، انه "للاسف الشديد وفي سيناريو مماثل للسيناريوهات السابقة المعيبة في استغلال معاناة المواطنين من خلال توزيع سندات الاراضي مزورة بغية كسب اصوات المرشحين، فقد وصلت الينا شكاوى من بعض المواطنين بوجود هكذا تصرفات من البعض لكنها هذه المرة تتعلق برواتب الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، من خلال منح أولئك المرشحين بطاقات ماستر كارد للمواطنين والحصول على ضمانات منهم بالتصويت لهم مقابل تفعيل تلك البطاقات برواتب شهرية للرعاية الاجتماعية".واضاف، ان "رئيس الوزراء وضمن خطوة صحيحة فقد عمل مؤخرا على سحب ملف توزيع الأراضي ضمن صلاحياته لضمان عدم استغلاله لأغراض انتخابية، بالتالي وضمن نفس الإجراء بغية قطع الطريق أمام المتصيدين بالماء العكر والراغبين باستغلال معاناة المواطنين فهو مطالب بسحب صلاحيات منح رواتب الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بلجنة خاصة هو من يترأسها الى حين انتهاء الانتخابات".واكد البديري على "اهمية متابعة مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة لهكذا تصرفات غير قانونية من بعض المرشحين وايقاع اقصى العقوبات بهم على اعتبار ان تلك التصرفات تدخل من باب استغلال المال العام والنصب والاحتيال على المواطنين وهي جميعا تصرفات جنائية مخلة بالشرف".