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نائب يحذر من "سيناريو خطر" في حال خروج القوات الامريكية من العراق

سياسة

2021-07-25 | 06:04
نائب يحذر من "سيناريو خطر" في حال خروج القوات الامريكية من العراق
2,142 مشاهدة

حذر عضو مجلس النواب يونادم كنا، اليوم الاحد، من خطورة الخروج الفوري والمفاجئ للقوات الامريكية من العراق، مستبعدا تكرار سيناريو ما حصل في أفغانستان بالعراق.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، إن "وضع العراق يختلف عن افغانستان بشكل كبير، بالتالي فانه ينبغي ان تكون هناك جدولة لانسحاب القوات الأمريكية وليس الانسحاب المفاجئ والفوري، على اعتبار ان الخبراء الامنيين يعلمون جيدا ان العراق اسير السلاح الأمريكي سواء بالجو والبر بالتالي فان المفاوض العراقي عليه ايجاد البديل التدريجي لتغطية الفراغ الذي سيتركه الخروج الامريكي".

واضاف كنا، "لا نعتقد ان بايدن سيذهب الى نفس الخيارات التي مضى بها في افغانستان، لان العراق أقرب الى مركز الصراعات في منطقة الشرق الاوسط وهنالك اهمية له اكبر لدى واشنطن من افغانستان، اضافة الى هنالك مصالح أكثر لواشنطن في العراق والخليج سواء بالطاقة والبترول بالتالي فإن جميع تلك العوامل لن تسمح لبادين بالذهاب الى نفس خيارات ما حصل في أفغانستان".

وتابع ان "الخروج الفوري للقوات الامريكية سيؤدي الى ضعف كبير في قدرة القوات العسكرية العراقية في الدفاع عن البلد لان اغلب الاسلحة اليوم لدى قواتنا هي امريكية والغطاء الجوي هو امريكي، بالتالي فلا نعلم بحال حصول هكذا خروج ماذا سيحصل من جماعات ارهابية كما حصل عام 2014 او من دول الجوار"، مشددا على "اهمية معالجة هذا الملف بروية وأن تكون هناك بدائل مستقبلية لحماية اجواءنا وارضنا من طائرات واسلحة ثقيلة وتكنولوجيا ودفاعات خصوصا ان هناك اتفاقية استراتيجية بين العراق وامريكا لم تفعل بشكلها الكامل وينبغي من خلالها معالجة هذه الثغرات".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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