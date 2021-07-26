الكاظمي يلتقي بايدن في البيت الأبيض

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، في البيت الأبيض الرئيس الاميركي جو بايدن.

وكان بايدن أكد، الاثنين، أنه سيستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم.



ووصل الكاظمي امس الاحد الى العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد في زيارة رسمية.