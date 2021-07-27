ائتلاف النصر: نطالب بإدامة الزخم لتعزيز مقتضيات السيادة

ودعا الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "إدامة الزخم الوطني - حكومياً وشعبياً- لتعزيز السيادة ومقتضياتها تجاه جميع أشكال الإنتهاك، وفي طليعتها الإحتلال العسكري التركي، وأشكال التدخل الأخرى بالشأن العراقي سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وأن تتظافر الجهود الوطنية لجعل العراق ومصالحه وسيادته قيمة عليا في الوجدان والعمل الوطني".وأضاف، إنّ "عراقاً سيداً وقوياً سيحقق التوازن الستراتيجي في المنطقة والعالم، وأي ضعف للعراق، أو جعله ساحة صراع، سيجر المنطقة والعالم لانهيارات كبرى، عندها لن يكون العراق هو الخاسر الوحيد بل المنطقة والعالم، وعلى ستراتيجيات قوى المنطقة والعالم إدراك أنّ العراق مركز اتزان وتوازن المنطقة".