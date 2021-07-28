جبهة الحوار الوطني تعلن الانسحاب من خوض الانتخابات

اعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، اليوم الثلاثاء انها لن تشارك في الانتخابات المقبلة التي تم تحديدها في تشرين الاول.

وقال بيان للجبهة ورد للسومرية نيوز، انه "وبناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام ٢٠١٨ كانت اسوأ انتخابات حيث شهدت ادنى نسبة مشاركة واعلى نسبة تزوير، ولما افرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل ارادة ابناء شعبنا مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل في اعادة بناء مؤسسات الدول".

واضافت، "كما ان هناك حقيقية بات يدركها الشعب العراقي بان الوضع السيء الذي وصل اليه البلد وعدم توفير بيئة امنة لاجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت كلها عوامل تؤكد ان لا تغيير واضح سيحصل وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات ولم نقدم اي مرشح في اي دائرة انتخابية".

واشارت الجبهة في بيانها انها "تؤكد موقفها السابق من عدم امكانية اجراء انتخابات نزيهة بدون انهاء عوامل التزوير المتمثلة بالسلاح المنفلت والمال السياسي".

ودعت الجبهة في بيانها الأحزاب التي مازالت تتمسك بالنهج الوطني ان تتصدى للعمل في جانب المعارضة لتحاول تصحيح المسار، ولكي لا تكون جزءا من مشهد يساهم في المزيد من التردي على كافة المستويات".