الخزعلي: لا يوجد أي انسحاب للقوات الأميركية والقضية كذب وخداع

وقال الخزعلي في كلمة له، إنه "لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق ولن تكون نتيجة هذه المفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإنما ستكون مجرد تلاعب لفظي"، معتبراً أنه "لا يوجد أي انسحاب للقوات الأميركية والقضية كذب وخداع".وأضاف أن "هذه المفاوضات لم تكن مفاوضات الضحك على الذقون وإنما هي مفاوضات الخديعة"، مشيراً الى أن "موضوع أنهاء الوجود القتالي لم يذكر مطلقا على لسان رئيس الإدارة الأمريكية ولا على لسان رئيس الوزراء العراقي".ولفت الى أن "بيان وزراء خارجية العراق وأمريكا لم يوضح ما المقصود بالقوات القتالية وماذا تشمل"، معتبراً أن "بيان سحب القوات القتالية ليس واضحا هل يشمل سحب الجنود المقاتلين".وتابع الخزعلي أن "كل القضية كما قلنا هي تغيير عنوان وهذا ما نبهنا منه وأشرنا اليه وهذا هو المخطط له"، مؤكداً أن "الطيران الأمريكي يتركز بشكل أساسي فوق بغداد ويستعمل لأغراض التجسس".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، أمس الثلاثاء، أن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، فيما أشار الى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة.