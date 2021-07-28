الكاظمي: العراق ساعٍ لانتهاج كل ما يعزز سياسة التهدئة بالمنطقة

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء التقى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن"، مشيراً الى أن "اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد الاقتصادية وأفق التنسيق السياسي المشترك، فضلاً عن التعاون في مجالات التعليم، والثقافة، والاستثمار، وغيرها".وأكد الكاظمي أن "العراق ساعٍ إلى انتهاج كل ما يعزز سياسة التهدئة في المنطقة، فضلاً عن مضيه قدماً في تعزيز الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتعزيز أمنه الداخلي، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للاستثمار".من جانبها أكدت بيلوسي "دعم الكونغرس الأميركي جهود الحكومة العراقية الساعية إلى إنجاح انتخابات تشرين الأول المقبلة".وشددت بيلوسي أيضاً على "أهمية استمرار التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم للشعب العراقي من خلال المساهمة في توفير اللقاحات".