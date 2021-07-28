الكاظمي يؤكد تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، والعضو المنتدب باللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريتش".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأكد الكاظمي خلال اللقاء على "تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبة البلدين في تطوير مستوى التعاون في مختلف المجالات الأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة، والصحة، والبيئة".