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وزير الخارجيَّة يبحث في نيويورك التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها

سياسة

2021-07-30 | 16:51
وزير الخارجيَّة يبحث في نيويورك التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها
699 مشاهدة

بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، في نيويورك، التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المُحدد.

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى اليوم، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، رئيس فريق الدعم الانتخابي في دائرة الشؤون السياسيَّة وبناء السلام في الامانة العامة للأمم المتحدة كريغ جينيس، والفريق الأمني المرافق له، لبحث التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المُحدد".

وأكّدَ الوزير، أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكوميّ، مُشيراً إلى الخطوات الدبلوماسيّة للحكومة العراقيَّة على أكثر من محور سواء في نيويورك أو تجاه عواصم الدول الاعضاء في مجلس الأمن".

وأشار إلى "تطلع الحكومة العراقية لرؤية فريق أممي للمُراقبة في جميع المحافظات العراقيَّة لتعزيز الثقة العامة بالعملية الانتخابية، منوهاً إلى جُهُود الحكومة العراقيَّة وتحركاتها على المنظمات الإقليميّة وتجاه عدد كبير من الدول على المستوى الثنائيّ لغرض ارسال فرق للمُراقبة الانتخابية".

وأضاف حسين، أنّ "الحكومة العراقيَّة تبذل جُهُود كبيرة لتأمين الانتخابات، مُشدداً على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة، و إن الوضع الأمنيّ في العراق أفضل بكثير عما كان عليه الوضع قبل عدة سنوات في ظل الجُهُود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنيّة في سبيل مُكافحة الإرهاب".

من جانبه أشار كريغ جينيس إلى أن فريق الدعم الانتخابي نجح بتأمين التمويل الضروري لممارسة فريق الأمم المتحدة المعني بالمُراقبة الانتخابية في العراق من خلال المنح التي قدمتها بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والدنمارك.

وبين، أن "الأمم المتحدة ستوظف (150) خبير أممي لتعزيز جُهُود الدعم الانتخابي المقدمة إلى العراق، ويعملون كفريق تحضيري لعملية المُراقبة، وسيتم توزيعهم على أربعة مراكز رئيسة في العراق، كما سيتم ارسال (100) خبير أممي في منتصف شهر أيلول ستكون مهمتهم الرئيسة مُراقبة الانتخابات.

كما استعرض جُهُود الأمم المتحدة التي تتوزع على مُحورين في مجال الدعم الانتخابي، وهما: المُساعدة الفنية، والمُراقبة الانتخابية، لتكون البعثة الأممية للمساعدة الانتخابية في العراق هي الأكبر للأمم المتحدة، مُنوهاً أنّ فريق التواصل الاستراتيجي سيصل إلى بغداد قريباً.
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